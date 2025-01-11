Тренер Царукяна по боксу не считает присутствие Хабиба в углу Махачева преимуществом

Рома Калантарян, тренер по боксу бойца UFC Армана Царукяна, в интервью «СЭ» поделился мнением о поддержке Ислама Махачева со стороны главы его команды Хабиба Нурмагомедова.

Член команды Нурмагомедова Eagles FC станет соперником Царукяна на турнире UFC 311 в бою за звание чемпиона промоушена в легком весе.

— Даст ли Хабиб в углу психологическое преимущество? Не думаю, потому что всю жизнь с детства они вместе. Понимаете? Какая разница, сегодня или вчера, если они выросли вместе? Только в одном бою, кажется, Хабиб не был с ним. Не знаю, что даст это, не понимаю. Без Хабиба — да, может быть по-другому. А вообще — даст или не даст, я об этом не думаю. Он будет, как и всегда. Он будет хорош. Нам надо быть лучше, — сказал Калантарян.

Бой Царукяна (22-3) с Исламом Махачевым (26-1) возглавит турнир UFC 311, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Первый поединок бойцов в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный бой с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).