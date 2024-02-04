Грузинский средневес Роман Долидзе проведет поединок с представителем Франции Нассурдином Имавовым в субботу, 4 февраля, в американском городе Лас-Вегас на территории арены «Апекс» в главном событии турнира UFC Fight Night 235. Начало поединка — примерно в 05.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию поединка Долидзе — Имавов можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 03.00 мск. Поединок также можно будет увидеть по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец».

Полный кард турнира доступен по ссылке на сайте «СЭ».

35-летний Долидзе занимает восьмое место в рейтинге бойцов средней весовой категории UFC. На счету грузинского спортсмена в профессиональной карьере ММА 12 побед и два поражения.

28-летний Имавов располагается на 11-й строчке в рейтинге средневесов UFC. У французского бойца в ММА — 12 побед, четыре поражения и один поединок был признан несостоявшимся.

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