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4 февраля, 03:30

Долидзе — Имавов: смотреть трансляцию боя турнира UFC Fight Night

Бой Долидзе — Имавов на UFC Fight Night начнется ориентировочно в 05.30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Роман Долидзе.
Фото Global Look Press

Грузинский средневес Роман Долидзе проведет поединок с представителем Франции Нассурдином Имавовым в субботу, 4 февраля, в американском городе Лас-Вегас на территории арены «Апекс» в главном событии турнира UFC Fight Night 235. Начало поединка — примерно в 05.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию поединка Долидзе — Имавов можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 03.00 мск. Поединок также можно будет увидеть по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец».

Полный кард турнира доступен по ссылке на сайте «СЭ».

35-летний Долидзе занимает восьмое место в рейтинге бойцов средней весовой категории UFC. На счету грузинского спортсмена в профессиональной карьере ММА 12 побед и два поражения.

28-летний Имавов располагается на 11-й строчке в рейтинге средневесов UFC. У французского бойца в ММА — 12 побед, четыре поражения и один поединок был признан несостоявшимся.

UFC: новости и обзоры турниров, интервью и фото, рейтинги и календарь соревнований, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роман Долидзе
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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