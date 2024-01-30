UFC Fight Night: кард турнира и где смотреть бои 4 февраля
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 4 февраля. Главным событием вечера ММА станет бой в средней весовой категории между Романом Долидзе и Нассурдином Имавовым. Прелимы стартуют в 00.00 по московскому времени, основной кард начнется — в 03.00 мск.
Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 235 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
Основной кард:
Роман Долидзе — Нассурдин Имавов;
Ренато Мойкано — Дрю Добер;
Рэнди Браун — Муслим Салихов;
Вивьен Арауджо — Наталия Силва;
Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов;
Гилберт Урбина — Чарли Радтке.
Предварительный кард:
Молли Маккэн — Диана Белбита;
Азат Максум — Чарльз Джонсон;
Темба Горимбо — Пит Родригес;
Чжон Йон Ли — Блэйк Билдер;
Луана Каролина — Юлия Столяренко;
Лэндом Киньонес — Маркель Медейрош;
Томас Петерсен — Джамал Погс.
UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта