UFC Fight Night: кард турнира и где смотреть бои 4 февраля

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 4 февраля. Главным событием вечера ММА станет бой в средней весовой категории между Романом Долидзе и Нассурдином Имавовым. Прелимы стартуют в 00.00 по московскому времени, основной кард начнется — в 03.00 мск.

Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 235 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Основной кард:

Роман Долидзе — Нассурдин Имавов;

Ренато Мойкано — Дрю Добер;

Рэнди Браун — Муслим Салихов;

Вивьен Арауджо — Наталия Силва;

Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов;

Гилберт Урбина — Чарли Радтке.

Предварительный кард:

Молли Маккэн — Диана Белбита;

Азат Максум — Чарльз Джонсон;

Темба Горимбо — Пит Родригес;

Чжон Йон Ли — Блэйк Билдер;

Луана Каролина — Юлия Столяренко;

Лэндом Киньонес — Маркель Медейрош;

Томас Петерсен — Джамал Погс.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта