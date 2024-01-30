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UFC Fight Night: кард турнира и где смотреть бои 4 февраля

UFC Fight Night 235 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Долидзе.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) в ночь на 4 февраля. Главным событием вечера ММА станет бой в средней весовой категории между Романом Долидзе и Нассурдином Имавовым. Прелимы стартуют в 00.00 по московскому времени, основной кард начнется — в 03.00 мск.

Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 235 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Основной кард:

Роман Долидзе — Нассурдин Имавов;
Ренато Мойкано — Дрю Добер;
Рэнди Браун — Муслим Салихов;
Вивьен Арауджо — Наталия Силва;
Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов;
Гилберт Урбина — Чарли Радтке.

Предварительный кард:

Молли Маккэн — Диана Белбита;
Азат Максум — Чарльз Джонсон;
Темба Горимбо — Пит Родригес;
Чжон Йон Ли — Блэйк Билдер;
Луана Каролина — Юлия Столяренко;
Лэндом Киньонес — Маркель Медейрош;
Томас Петерсен — Джамал Погс.

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Нассурдин Имавов
Роман Долидзе
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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