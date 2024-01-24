Ариэль Хельвани: «Адесанья не сможет подраться на UFC 300»

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) вряд ли сможет выступить на UFC 300 против Дрикуса дю Плесси (21-2).

«Я неоднократно спрашивал, сможет ли Иззи выступить на UFC 300. Мне каждый раз отвечали отказом», — сказал Хельвани во время шоу The Ringer.

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.