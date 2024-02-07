Уиттакер: «Я хочу причинить Пауло Косте боль. Я настроен завершить бой досрочно»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) признался, что он серьезно настроен на бой с шестым номером рейтинга Пауло Костой (14-2).

«Я настроен серьезно. Я хочу причинить ему боль. Я не опасаюсь его навыков. Я лучше во всем, чем он. Мой настрой на предстоящий бой — самый лучший за все время. Я готовлюсь завершить бой досрочно. И я уверен, что мне удастся это сделать», — сказал Уиттакер в интервью Middle Easy.

Уиттакер и Коста подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.