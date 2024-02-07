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Джейк Шилдс: «Когда я тренировался с Хабибом, он часто вытирал маты»

Давид Хачатрян
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Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Джейк Шилдс (33-11) рассказал, что часто видел, как экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) брал швабру и протирал маты в зале.

«Когда я тренировался с Хабибом в Сан-Хосе, он часто вытирал маты (обычно это делали мои новички). Это было до того, как он стал обладателем титула. Это отличный пример для его команды, что он не выше их», — написал Шилдс в соцсети X.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Джейк Шилдс
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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