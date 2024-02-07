Мовсар Евлоев ответил Топурии, который пообещал сделать из Волкановски боксерскую грушу

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) высмеял третьего номера рейтинга Илию Топурию (14-0), который заявил, что будет доминировать в бою с чемпионом дивизиона Александром Волкановски (26-3).

«У каждого есть план до тех пор, пока он не получит удар в голову», — написал россиянин в соцсети X.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.