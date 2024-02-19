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Сегодня, 08:16

Уиттакер отреагировал на поражение Волкановски

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) прокомментировал победу Илии Топурии (15-0) над Александром Волкановски (26-4).

«Я видел фрагменты концовки боя. У Топурии хороший бокс, очень хороший бокс. Таковы правила нашей игры. Один боец побеждает, другой — проигрывает. Он (Волкановски. — Прим. «СЭ») был на вершине долгое время. Он, вероятно, самый доминирующий чемпион в истории полулегкого веса», — сказал Уиттакер на пресс-конференции.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
Роберт Уиттакер
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