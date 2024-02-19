Мераб Двалишвили: «Я уважаю борьбу, но сейчас она очень скучная»

Второй номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) отметил, что борьба — скучный вид спорта.

«Я уверен, что Сехудо как борец лучше меня, но мы выступаем по MMA, здесь хлещет адреналин, есть удары, клетка, за тобой следит вся арена, все по-другому. Я уважаю борьбу, но сейчас, когда я смотрю борьбу, мне очень скучно. В MMA реальные удары, тейкдауны, все смешивается», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Двалишвили одолел экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.