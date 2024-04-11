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Сегодня, 06:34

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Перейры и Хилла

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) предполагает, что действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) победит экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-1).

«Я бы сказал, что Алекс Перейра — более техничный ударник, но его бьют неортодоксальные ударники, и мы видели это в бою с Иржи [Прохазкой], и он пропускал удары, но все равно победил, потому что он очень опытен в разменах. Он умеет драться, он знает, как это делать, он делал это сотни, сотни раз. У парня было так много боев, и он очень опытен.

Но Джамал Хилл, я думаю, привнесет в этот бой икс-фактор. У него есть серьезная сила, он финишировал многих парней, и он привнесет в бой нестандартные удары. Я вижу, как Перейра будет отбивать ему ноги. Он такой техничный ударник и понимает, что бои выигрываются ударами по ногам и корпусу. Он так хорошо это делает... Я склонюсь к победе Перейры», — сказал Уиттакер на MMArcade Podcast.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Перейра
Джамал Хилл
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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