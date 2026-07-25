Куниев нокаутировал Форчуна в третьем раунде на UFC в Абу-Даби

Россиянин Ризван Куниев победил американца Тайрелла Форчуна на турнире UFC Fight Night 282.

Куниев нокаутировал соперника в третьем раунде. Это его первая досрочная победа в лиге.

На счету 34-летнего россиянина теперь 14 побед при 3 поражениях, 1 ничьей и 1 несостоявшемся бое в ММА. У 36-летнего американца 15 побед и 5 поражений, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Куниев — Форчун