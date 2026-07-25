Анкалаев — Гуськов: прямая трансляция боя UFC

Россиянин Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов из Узбекистана встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night в субботу, 25 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Etihad Arena в Абу-Даби. Поединок состоится в полутяжелой весовой категории.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов

Бесплатную прямую трансляцию турнира покажет общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало телевизионного эфира — в 18.25 по московскому времени. Смотреть турнир онлайн на сайте matchrv.ru, канале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass можно будет с 16.00 мск.

Основной кард начнется в 19.00. Анкалаев и Гуськов выйдут в октагон последними — ориентировочно после 21.00 по московскому времени.

Анкалаев провел в профессиональных ММА 25 боев, одержал 21 победу, потерпел два поражения, один поединок завершил вничью, еще один был признан несостоявшимся. На счету россиянина 11 побед нокаутом. Рекорд Гуськова — 18 побед, три поражения и одна ничья. Все 18 побед представляющий Узбекистан боец одержал досрочно.

Результат боя Анкалаев — Гуськов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.