Чемпион Octagon MMA заменит Багдасаряна и подерется с Наимовым на UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии

Чемпион Oktagon MMA в легчайшем весе, бразилец Фелипе Лима (12-1), подписал контракт с UFC.

Он заменит армянского полулегковеса Мельсика Багдасаряна (8-2), который получил травму в преддверии боя с таджикским бойцом Мухаммадом Наимовым (11-2). Поединок состоится 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Лима идет на серии из 11 побед, он проиграл лишь дебютный бой в карьере в 2015 году. Большую часть боев он доводит до решения судей.