Ренато Мойкано — Крис Данкан: трансляция боя UFC, где смотреть

Легковесы Ренато Мойкано из Бразилии и Крис Данкан из Шотландии встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 5 апреля. Ориентировочное время начала — 5.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, сайт matchtv.ru и каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира. Следить за результатами поединков турнира UFC Fight Night можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Мойкано в профессиональных ММА одержал 20 побед, потерпел 7 поражений и завершил 1 бой вничью. В рекорде Данкана — 15 побед и 2 поражения.