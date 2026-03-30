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UFC Fight Night Мойкано — Данкан: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night с главным боем Мойкано vs. Данкан пройдет в Лас-Вегасе 5 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night 272 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 апреля. Шоу пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе UFC Apex.

Время начала боев турнира UFC Fight Night Мойкано — Данкан

Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 0.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00.

Главным событием вечера станет бой в легком весе между бразильцем Ренато Мойкано и шотландцем Крисом Данканом. В соглавном поединке в женском минимальном весе сойдутся бразильянки Вирна Яндироба и Табата Риччи.

Главный кард

  • Ренато Мойкано (20-6-1) — Крис Данкан (18-5)

  • Вирна Яндироба (22-3) — Табата Риччи (12-3)

  • Абдул-Рахман Яхьяев (15-9) — Брендсон Рибейро (15-7)

  • Этин Юинг (9-2) — Рафаэль Эстевам (14-0)

  • Томми Макмиллен (0-0) — Маноло Дзеккини (13-4)

Предварительный кард

  • Гильерме Пат (7-0) — Томас Петерсен (8-2)

  • Жозе Делано (12-3) — Роберт Рушала (10-1)

  • Алессандро Коста (14-4) — Стюарт Николл (8-0)

  • Ландо Ванната (12-7-2) — Дарриус Флауэрс (11-8-1)

  • Элис Перейра (6-2) — Хейли Коуэн (7-3)

  • Азамат Бекоев (17-3) — Трешон Гор (4-2)

  • Дионе Барбоза (7-2) — Мелисса Гатто (8-2-2)

Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Мойкано — Данкан

Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 0.00 29 марта.

Главный кард также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 3.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Лас-Вегасе можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Крис Данкан
Ренато Мойкано
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