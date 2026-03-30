UFC Fight Night Мойкано — Данкан: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 272 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 апреля. Шоу пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе UFC Apex.
Время начала боев турнира UFC Fight Night Мойкано — Данкан
Вечер MMA начнется с боев предварительного карда в 0.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00.
Главным событием вечера станет бой в легком весе между бразильцем Ренато Мойкано и шотландцем Крисом Данканом. В соглавном поединке в женском минимальном весе сойдутся бразильянки Вирна Яндироба и Табата Риччи.
Главный кард
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Ренато Мойкано (20-6-1) — Крис Данкан (18-5)
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Вирна Яндироба (22-3) — Табата Риччи (12-3)
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Абдул-Рахман Яхьяев (15-9) — Брендсон Рибейро (15-7)
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Этин Юинг (9-2) — Рафаэль Эстевам (14-0)
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Томми Макмиллен (0-0) — Маноло Дзеккини (13-4)
Предварительный кард
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Гильерме Пат (7-0) — Томас Петерсен (8-2)
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Жозе Делано (12-3) — Роберт Рушала (10-1)
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Алессандро Коста (14-4) — Стюарт Николл (8-0)
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Ландо Ванната (12-7-2) — Дарриус Флауэрс (11-8-1)
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Элис Перейра (6-2) — Хейли Коуэн (7-3)
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Азамат Бекоев (17-3) — Трешон Гор (4-2)
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Дионе Барбоза (7-2) — Мелисса Гатто (8-2-2)
Где смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night Мойкано — Данкан
Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (на платной основе). Старт трансляции — в 0.00 29 марта.
Главный кард также в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 3.00 мск.
Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night в Лас-Вегасе можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.