Пол Крейг и Кайо Борральо подерутся 4 мая на UFC 301

12-й номер рейтинга UFC в среднем весе шотландец Пол Крейг (17-7) проведет следующий бой против бразильца Кайо Борральо (15-1) 4 мая на UFC 301 на Олимпийской арене Рио в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщает ESPN MMA.

Крейг прошлый бой проиграл Брендану Аллену (23-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 ноября 2023-го на UFC Fight Night 232 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Борральо провел в UFC пять поединков и все выиграл. В прошлом бою он одолел Абусупьяна Магомедова (25-6) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 4 ноября 2023-го на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.