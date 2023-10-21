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21 октября, 23:54

Реакция бойцов на победу Чимаева над Усманом на UFC 294: «Не впечатлен»

Давид Хачатрян
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Профессиональные бойцы остались под большим впечатлением от поединка Хамзата Чимаева (13-0) и экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) на UFC 294. Свои эмоции они опубликовали в соцсетях.

Конор Макгрегор (перед боем): «Интересный поединок, жду с нетерпением. Усман сделал хороший шахматный ход, одержав ранее победу над нынешним чемпионом в среднем весе. Чимаев чертовски хорош, но есть вопросы. Все что угодно может случиться. Хороший, крепкий, интересный бой».

Конор Макгрегор (после боя): «Уважение. Честная игра. Следующий титульный бой. Стрикленд против Чимаева — это дико. Поздравляю с коричневым поясом. С уважением от обладателя черного пояса».

Дрикус дю Плесси (перед боем): «Усман очень сильно прибавил!»

Дрикус дю Плесси (после боя): «Я выиграю его, и это будет выглядеть легкой победой».

Джастин Гейджи: «Два судьи выставили счет 10-8, пусть они убираются ко всем чертям! Когда уже искусственный интеллект будет судить бои? Судьи в этом некомпетентны».

Пауло Коста: «Гурман Чен Чен еще зеленый. Я бы уничтожил этот кекс. Это легкие деньги».

Марвин Веттори: «Не впечатлен, но речь была хорошей».

Диллон Дэннис: «Хамзат Чимаев — полный отстой».

Мераб Двалишвили: «Воу! Чимаев реально величайший. Мои поздравления».

Бретт Окамото (журналист ESPN): «Хамзат Чимаев сказал мне, что сломал руку в первом раунде, что помешало ему лучше бороться».

Алекс Бехунин (журналист): «Камару Усман сожалеет, что не провел пятираундовый бой с Хамзатом Чимаевым (ему это предлагали)».

Диего Санчес: «Стрикленд, «Волк» будет пожирать тебя кусками».

Арнольд Аллен: «Отличное выступление Хамзата и уважение Усману за то, что приложил много усилий».

Александр Ракич: «Важная победа для Чимаева».

Ренато Мойкано: «Камару Усман стал чемпионом не просто так... 5 раундов... С полным лагерем он победит Чимаева... Очень впечатляющее выступление Усмана».

Чимаев победил решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев и&nbsp;Камару Усман после боя. Чимаев с трудом победил экс-чемпиона UFC. В углу Хамзату помогали сыновья Рамзана Кадырова
Джастин Гейджи
Дрикус Дю Плесси
Камару Усман
Конор Макгрегор
Марвин Веттори
Паулу Коста
Хамзат Чимаев
UFC
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