Махачев, Алискеров, Нурмагомедов и Мокаев получили бонусы за лучшие выступления вечера на турнире UFC 294

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы за лучшие выступления на турнире UFC 294, проходившем 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бонусы получили Мухаммад Мокаев, Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров и Ислам Махачев.

Мокаев победил американца Тима Эллиотта сабмишном в 3-м раунде, а Нурмагомедов — Муина Гафурова (Таджикистан) в 1-м раунде. Бой Анкалаева и бразильца Джонни Уокер был признан несостоявшимся.

Махачев нокаутировал австралийца Алекса Волкановски в первом раунде в главном поединке турнира UFC 294 и защитил титул в легком весе.