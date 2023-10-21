Реакция бойцов на победу Махачева над Волкановски: «Лучший в мире!»

Профессиональные бойцы поделились мнением в соцсетях о исходе реванша двух чемпионов UFC — Ислама Махачева (25-1) и Александра Волкановски (25-3).

Илия Топурия (перед боем): «Кто, как и я, за Волкановски?»

Джастин Гейджи: «Я — следующий. Ислам, отличное выступление. Мне нужно подняться на гору».

Макс Холлоуэй: «Этот спорт просто сумасшедший».

Конор Макгрегор: «Как здорово, что я могу сказать своему сыну: «Видишь два титула? Я занимался любовью с твоей мамой, нося их оба»».

Диллон Дэннис: «У нас есть незаконченное дело. Попомните мои слова, я буду играть с этим выродком».

Джейк Пол: «Усман и Волк спасли кард и проиграли. Надеюсь, UFC заплатят им двойной чек».

Камил Гаджиев: «Уверено, спокойно, закономерно! Поздравляю всю Россию, родной Дагестан!»

Александр Ракич: «Претендент на звание «Нокаут года». Что за концовка от Ислама... Ислам лучший боец вне зависимости от категории!».

Арнольд Аллен: «Ислам добился успеха в первом ударе левой ногой, хорошо ее скрыв».

Татьяна Суарез: «С ума сойти!!! Потрясающий удар. Я думаю, что первый бой с Волком стал для Ислама большим уроком. Он столкнулся с трудностями и с тех пор помнит об этом. Спасибо Волку за то, что он принял этот бой».

Махачев в реванше с Волкановски нокаутировал австралийца в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.