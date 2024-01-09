Расулов заявил, что с удовольствием подерется с Хадисом или Папиным по боксу

Бывший чемпион АСА в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов выразил желание провести поединок по правилам бокса.

«Лига ACA не любит боксерские бои. Мне предлагали выступить по боксу с Хадисом Ибрагимовым. Были предложения от Hardcore FC и «Нашего дела». Я бы с удовольствием вышел по боксу. По голым кулакам точно не хочу. У меня отсутствует желание лежать в больнице после боев. Кулачники — самоубийцы. Как на их бои вообще люди смотрят? Поединки с Хадисом, Алексеем Папиным, с кем-угодно по боксу — с большим удовольствием. Чисто спортивный интерес. Жаль, что в ACA это запрещено. Почти полгода без боев. Асланбек Бадаев обещает, что скоро найдут мне соперника. Было бы идеально подраться в начале марта», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Расулов провел 4 октября на турнире ACA 164, на котором единогласным судейским решением победил бразильца Карлоса Фелипе. Салимгерей был дважды чемпионом лиги. В 2016 году он отнял титул у Дениса Гольцова, а в 2022-м забрал пояс у Тони Джонсона.