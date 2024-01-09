Мусаев прокомментировал конфликт между Сульяновым и Носаевым

Чемпион Hardcore FC Тимур «Золотой» Мусаев прокомментировал конфликт между главой Hardcore Анатолием Сульяновым и главой Hype FC Мухаммедом Носаевым, более известным как Альфредо Аудиторе.

«Вся эта история со слитой записью разговора Сульянова с сотрудницей никак не скажется на Hardcore. Пройдет три месяца, и никто об этом не вспомнит даже. Будут, конечно, припоминать. Такую риторику общения с женщиной я, конечно, не поддерживаю. У нас же нет всей аудиозаписи, то, что мы слышали вырвано из контекста. Тогда уж надо послушать всю запись. Сульянов много сделал для спорта, он большой молодец. По итогу Альфредо Аудиторе и Сульянов помирятся, встретятся и обсудят все. Камил Гаджиев захотел же выступить в роли примирителя», — приводит слова Мусаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее глава Hype Альфредо опубликовал в своих социальных сетях запись разговора между Анатолием Сульяновым и сотрудницей Hardcore. На аудиозаписи слышно, как Сульянов в разговоре со своей сотрудницей использовал нецензурную лексику и угрозы.