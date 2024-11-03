Магомедалиев: «Павлович победит Розенстрайка в непростом бою»

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы соперников в противостоянии Сергея Павловича и Жаирзинью Розенстрайка.

«В принципе Розенстрайк — очень непростой соперник, но Серега может у него выиграть, просто ему нужно чуть-чуть поверить в себя, собраться с мыслями, что он все еще самый опасный и самый лучший. Многое будет зависеть от того, как он пройдет лагерь. Думаю, Сергей Павлович выиграет, хотя бой будет очень непростой», — приводит слова Магомедалиева Vprognoze.ru.

Поединок в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича, идущего на серии из двух поражений, и голландца Жаирзинью Розенстрайка состоится 1 февраля на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).