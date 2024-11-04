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Петр Ян — Дейвисон Фигейреду: дата боя на турнире UFC

Петр Ян и Дейвисон Фигейреду встретятся на турнире UFC Fight Night 248
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Петр Ян
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Российский боец Петр Ян и бразилец Дейвисон Фигейреду проведут бой на турнире UFC Fight Night 248. Вечер ММА состоится 23 ноября, его примет спортивный комплекс «Галакси Макао» в Макао (Китай). Ян и Фигейреду сразятся в бою легчайшего дивизиона в главном событии турнира.

31-летний Петр Ян по прозвищу Безжалостный одержал 17 побед и потерпел 5 поражений в профессиональной карьере. Предыдущий бой Яна прошел 9 марта 2024 года. На турнире UFC 299 Петр единогласным решением судей победил китайца Суна Ядуна.

У 36-летнего Дейвисона Фигейреду 24 победы, 3 поражения и 1 ничья в профессиональных ММА. Бразилец одержал 9 побед нокаутом, 9 сдачей и 6 решением судей. Предыдущий поединок бойца по прозвищу Бог войны состоялся 3 августа 2024 года на турнире UFC on ABC против эквадорца Марлона Веры. Фигейреду победил единогласным решением судей после 3 раундов.

Петр Ян
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