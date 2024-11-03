Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:29

Топурия ответил Роналду, который обвинил его в чрезмерной болтливости

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия ответил нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Перед турниром UFC 308 футболист заявил, что Топурия проиграет Максу Холлоуэю. А также сказал, что испано-грузинский боец слишком много говорит.

«Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не сможет отличить уверенность от высокомерия. Но, в конце концов, мы все отражаем свою собственную реальность на других. Желаю вам всего самого наилучшего в твоей карьере, и да благословит бог вашу семью», — написал Топурия в своих соцсетях.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в главном событии турнира UFC 308 Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде и защитил титул в полулегком весе.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Макс Холлоуэй. UFC 308 закончился идеально — новое победило старое, дерзкие Топурия и Чимаев на коне, впереди суперсюжеты

Криштиану Роналду
Илия Топурия
Макс Холлоуэй
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В бундестаге подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине
Два года без футбола за безумие в матче ЦСКА – «Спартак». Армейца Рошу ждет жестокое наказание
В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Ирландский журналист рассказал о возможной судьбе Зеленского после конфликта
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Популярное видео
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Брэндон Морено победил Амира Альбази в главном поединке UFC Fight Night 246

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости