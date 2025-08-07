Рафаэль Физиев проведет бой с Чарльзом Оливейрой на турнире в Бразилии 11 октября

UFC анонсировал бой азербайджанца Рафаэля Физиева и бразильца Чарльза Оливейры.

Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 261, который пройдет 11 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

32-летний Физиев в последнем бою победил Игнасио Бахамондеса на турнире в Баку 21 июня. За карьеру азербайджанец провел 17 поединков — 13 побед и 4 поражения.

35-летний Оливейра 28 июня уступил нокаутом Илии Топурии в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 317. За карьеру бразилец провел 47 боев — 35 побед, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.