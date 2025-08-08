Чимаев связал получение визы в США с избранием Трампа

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев связал получение визы в США для участия в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на UFC 319 с позицией вновь избранного главы государства Дональда Трампа.

«Все знают, что у меня не было визы в США, поэтому я не дрался [там]. Итак, Дональд Трамп услышал, что мы собираемся драться», — сказал 31-летний Чимаев на пресс-конференции.

Поединок Чимаева и дю Плесси пройдет в ночь с 16 на 17 августа. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Бой Чимаев — дю Плесси начнется около 7.00 по московскому времени.

У 31-летнего Чимаева в профессиональной карьере 14 боев, все завершились победами. Последний бой Хамзат провел 26 октября 2024 года на UFC 309. Тогда россиянин победил Роберта Уиттакера в 1-м раунде сабмишном (залом шеи).

31-летний дю Плесси в ММА провел 25 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел 2 поражения. В предыдущий раз он выходил в октагон 8 февраля 2025-го на UFC 312. Тогда Дрикус победил Шона Стрикленда единогласным решением судей.