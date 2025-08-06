Бокс/ММА
6 августа, 11:10

Лобов: «Мы с Хабибом решаем вопрос, а потом он возвращается с толпой. Разве так мужчины решают свои вопросы?»

Сергей Разин
корреспондент

Российский боец Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым.

— Я сначала стоял один с сотрудником UFC, он мне дал телефон, у меня было интервью по телефону. И Хабиб подошел ко мне один в этот момент, мы с ним все обсудили, поговорили, и он ушел. И потом подошла толпа.

— Какой у вас будет встреча с Хабибом, если вы пересечетесь? Руку протянете ему?

— У нас еще много незакрытых вещей, надо поговорить. Почему он со мной один на один вопрос закрыл, а потом вернулся с толпой и у него опять какие-то вопросы появились? Почему у него не было этих вопросов один на один? Почему они у него только с толпой появились? И это же не первый раз, когда он с толпой. Когда у него был конфликт с Эльдаром Изриевым, или как его... Тот вообще дагестанец-мусульманин, и с ним почему-то тоже толпой решали вопрос. Хотя мы с Хабибом знакомы были, встречались на многих турнирах, всегда я к нему подходил, протягивал руку, дружелюбно общались. И, зная это, он подходит один, мы решаем вопрос, он уходит, а потом возвращается с толпой. Разве так мужчины решают свои вопросы, свои проблемы? Мне кажется, нет.

— Вы Хабиба не простили, в общем.

— Шанс точно есть. И с Зубайрой тоже. Мы подеремся, закроем эту историю, выложимся по полной. Надеюсь, покажем хороший бой. И после боя можно будет пожать руки и закрыть эту историю. Почему нет?

— Идеальная ситуация — чтобы вы с Хабибом встретились одни, закрылись в комнате и провели беседу?

— Ну, я думаю, да, можно было бы поговорить, решить этот вопрос. А потом пожать руки, не всю же жизнь с этим ходить, таскать у себя под сердцем обиды эти. По-любому надо поговорить: почему так, почему толпой, почему показывали потом, что я отказываюсь от своих слов? Такого же не было. Я ему просто повторял: «Хабиб, я же тебе сказал это не просто так, а в ответ на твои слова, на твое обзывание Конора». А он постоянно повторял тот вопрос, повторял и повторял, я уже не понимаю: «Че у меня одно и то же спрашиваешь?» И потом вышло видео, я даже не знал, что Умар Нурмагомедов меня со спины, втихаря снимал. И они показали видео, где я якобы отказываюсь от своих слов. Сколько бы у меня эта ситуация ни была, я бы ответил так же Хабибу. Потому что моего брата на тот момент, Конора, он очень обижал этими словами. Петух — это серьезное оскорбление, тем более в России.

Артем Лобов.«Зачем Хабиб вопросы толпой решает?» Лобов собирается отомстить Нурмагомедову и Тухугову, будет большой бой

Хабиб Нурмагомедов
Артем Лобов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Васька «Dude» Д

    Чебуреки всегда только толпой молятся

    08.08.2025

  • Bodhishatva

    С конца 80-х.

    06.08.2025

  • Фирсыч

    С каких пор слово "петух" стало в России оскорблением? Помню, в школе, училка нередко говорила, мол, что вы как петухи себя ведёте.

    06.08.2025

  • hant64

    Ну и кто в результате прав оказался, петух Конор, или нет? Время всё расставило по своим местам, и ты, Лобов, с этого петуха сам уже хочешь семь с половиной ломтей снять.

    06.08.2025

  • Кот

    Где-то слышал: "ну, в-общем, давай, вечером приходи на площадь - один ! Мы тоже одни придём!"

    06.08.2025

  • Marty Friedman

    ничего удивительного...процитировал бы одну из песен Алисы, дык забанят...

    06.08.2025

    • Лобов хочет отсудить у Макгрегора 7,5 миллиона долларов

    Рафаэль Физиев проведет бой с Чарльзом Оливейрой на турнире в Бразилии 11 октября

    Takayama

