Бой Физиев — Гамрот начнется около 04:00 мск в ночь на 24 сентября

Поединок в легком весе между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом на UFC Fight Night 228 пройдет в ночь на воскресенье, 24 сентября. Бой состоится в городе Энтерпрайз (США) на арене «Apex» и станет главным событием вечера.

Предварительный кард турнира начнётся в 23:00 мск, бои основного карда начнутся не ранее 02:00. Таким образом, главное событие вечера Физиев — Гамрот состоится около 04:00 (мск).

Физиев дебютировал в UFC в 2019 году. Он проиграл дебютный бой, но затем одержал шесть побед подряд. В настоящее время Рафаэль занимает шестую позицию в рейтинге дивизиона Физиев. Гамрот — бывший чемпион KSW, с 2020 года он выступает в UFC. Матеуш — седьмой номер рейтинга.

В полном объеме турнир покажет специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На телевидении прямую трансляцию проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

UFC Физиев — Гамрот: кард турнира — главные бои вечера и время начала