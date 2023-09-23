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Чимаев отказался от гражданства Швеции и будет выступать за ОАЭ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев решил отказался от гражданства Швеции, сообщает SVT со ссылкой на менеджера спортсмена Махди Шаммаса.

По данным источника, 29-летний спортсмен теперь будет представлять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Шаммас утверждает, что Чимаев эмигрировал из Швеции и на бой с бразильцем Паулу Костой выйдет под флагом ОАЭ.

На счету Чимаева 12 побед и 0 поражений. Его бой с Костой пройдет в ночь на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Хамзат Чимаев. Биография Хамзата Чимаева: история бойца ММА из Швеции
Паулу Коста
Хамзат Чимаев
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