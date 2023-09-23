Чимаев отказался от гражданства Швеции и будет выступать за ОАЭ

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев решил отказался от гражданства Швеции, сообщает SVT со ссылкой на менеджера спортсмена Махди Шаммаса.

По данным источника, 29-летний спортсмен теперь будет представлять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Шаммас утверждает, что Чимаев эмигрировал из Швеции и на бой с бразильцем Паулу Костой выйдет под флагом ОАЭ.

На счету Чимаева 12 побед и 0 поражений. Его бой с Костой пройдет в ночь на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.