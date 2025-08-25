Физиев — о бое с Оливейрой: «Я давно был его фанатом и теперь буду драться с ним, вау»

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал предстоящий бой против ё бразильца Чарльза Оливейрой.

«Он — легенда, чуваки. Кажется, у него больше всего бонусов в легком весе. Он — монстр, я давно был его фанатом, смотрел его бои ещё до прихода в UFC. И теперь буду драться ним, вау... Это сильно мотивирует меня. Сейчас он на четвертом месте, он только что дрался за пояс. У меня появился большой шанс вплотную подобраться к поясу. Один шанс на миллион», — сказал Физиев в интервью каналу Home of Fight.

Поединок между бойцами возглавит турнир UFC Fight Night 261, который пройдет 11 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

32-летний Физиев в последнем бою победил Игнасио Бахамондеса на турнире в Баку 21 июня. За карьеру азербайджанец провел 17 поединков — 13 побед и 4 поражения.

35-летний Оливейра 28 июня уступил нокаутом Илии Топурии в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 317. За карьеру бразилец провел 47 боев — 35 побед, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.