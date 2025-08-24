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Сын экс-чемпиона UFC Джексона жестоко избил рестлера во время шоу

Руслан Минаев

Сын бывшего чемпиона UFC Куинтона Джексона Раджа жестко избил рестлера Стюарта Смита во время шоу Knokx Pro Wrestling в Калифорнии.

Трансляция турнира шла на стриминговой платформе Kick. В числе прочих ее вел и Куинтон.

В один момент его сын поднялся на ринг, поднял Смита и опрокинул его вниз. Рестлер потерял сознание, в том время как Джексон начал добивать его кулаками. Смит был госпитализирован с тяжелыми травмами головы. Куинтон Джексон во время трансляции не мог поверить — это постановка или все происходит по-настоящему.

До начала шоу Смит и Джексон-младший устроили перепалку на парковке, в ходе которой рестлер ударил оппонента по голове.

«Подтверждено, что рестлер Стюарт Смит находится в сознании и стабильном состоянии. Раджу незадолго до боя Смита неожиданно ударили по голове, и ему сказали, что он может «отомстить» на ринге. Я думал, что это часть шоу. Это было ошибочное решение, и постановка пошла не по плану» — написал Джексон в соцсети.

47-летний Куинтон Джексон за карьеру провел 52 боя — 38 побед и 14 поражений. В последнем поединке он уступил нокаутом Федору Емельяненко 29 декабря 2019 года.

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Куинтон Джексон
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