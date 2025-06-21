Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку начнется ориентировочно в 0.10 мск

Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес сразятся на турнире UFC в Баку

Азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес, выступающие в легком весе, встретятся в соглавном бою турнира UFC в ночь с 21 на 22 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около полуночи по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира в прямом эфире покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В профессиональном рекорде Физиева — 12 побед и четыре поражения, у Бахамондеса — 17 побед и пять поражений.