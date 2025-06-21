Джамал Хилл — Халил Раунтри: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку начнется ориентировочно в 0.45 мск

Джамал Хилл и Халил Раунтри подерутся в главном бою турнира UFC в Баку

Американцы Джамал Хилл и Халил Раунтри-младший встретятся в главном поединке турнира UFC on ABC в ночь с 21 на 22 июня. Бой пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около 0.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC. Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира в прямом эфире покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Хилл одержал 12 побед и потерпел три поражения на профессиональном уровне, еще один бой признан несостоявшимся. В профессиональном рекорде Раунтри — 14 побед, шесть поражений и один несостоявшийся поединок.