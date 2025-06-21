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21 июня 2025, 15:30

Кертис Блэйдс — Ризван Куниев: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку начнется ориентировочно в 23.30 мск

Кертис Блэйдс и Ризван Куниев сразятся на турнире UFC в Баку
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Ризван Куниев встретится с американцем Кертисом Блэйдсом в главном карде турнира UFC в Баку (Азербайджан) в субботу, 21 июня. Поединок состоится в «Баку Кристал Холле» и начнется около 23.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Последние новости, расписание и результаты карда вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира в прямом эфире покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Для Куниева поединок станет дебютным в UFC. Он должен был пройти в марте, но был перенесен из-за состояния здоровья Блэйдса.

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Кертис Блейдс
Ризван Куниев
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