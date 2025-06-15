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Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес: дата боя и турнира UFC в Баку

Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес встретятся на турнире UFC в Баку
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Азербайджанец Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес, выступающие в легком весе, встретятся в соглавном бою турнира UFC Fight Night в ночь с 21 на 22 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около полуночи по московскому времени.

ММА UFC: Физиев — Бахамондес

Физиев провел 16 поединков в профессиональных ММА, одержав 12 побед и потерпев четыре поражения. Его рост составляет 173 см, размах рук — 180 см. В марте Рафаэль уступил Джастину Гейджи единогласным решением судей.

Бахамондес одержал 17 побед и потерпел пять поражений на профессиональном уровне. Рост и размах рук чилийца составляют 191 см. В марте Игнасио победил Джэлина Тернера, применив «треугольник».

Тагир Уланбеков, Рафаэль Физиев, Джамал Хилл, Дарья Железнякова.UFC Fight Night в Баку: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Анонсы и прогнозы, последние новости и другие материалы о турнире изучайте в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

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Игнасио Бахамондес
Рафаэль Физиев
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