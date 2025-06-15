Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес: дата боя и турнира UFC в Баку

Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес встретятся на турнире UFC в Баку

Азербайджанец Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес, выступающие в легком весе, встретятся в соглавном бою турнира UFC Fight Night в ночь с 21 на 22 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около полуночи по московскому времени.

ММА UFC: Физиев — Бахамондес

Физиев провел 16 поединков в профессиональных ММА, одержав 12 побед и потерпев четыре поражения. Его рост составляет 173 см, размах рук — 180 см. В марте Рафаэль уступил Джастину Гейджи единогласным решением судей.

Бахамондес одержал 17 побед и потерпел пять поражений на профессиональном уровне. Рост и размах рук чилийца составляют 191 см. В марте Игнасио победил Джэлина Тернера, применив «треугольник».