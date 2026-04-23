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Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал: прямая трансляция боя UFC, смотреть онлайн видео

Алджамейн Стерлинг и Юссеф Залал встретятся на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Американец Адлжамейн Стерлинг и марокканец Юссеф Залал встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 26 апреля. Начало боя — около 5.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Стерлинг 25 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. В рекорде Залала — 18 побед, 5 поражений, 1 ничья. Бойцы выступают в полулегком весе.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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Алджамейн Стерлинг
Юссеф Залал
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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