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Президент UFC Уайт заявил о планах провести турнир в Африке

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Президент UFC Дана Уайт сообщил о планах провести турниры бойцовского промоушена в Испании и Африке.

«Проблема с Испанией в том, что испанские площадки перегружены после пандемии. У них так очень много мероприятий. Трудно найти там площадку. Но когда мы сможем, мы обязательно это сделаем.

Я хочу поехать в Африку. Мы все еще работаем над организацией турнира в Африке, и не просто в ЮАР, а в Африке. Знаете, потому что все будут утверждать: «Если вы устраиваете турнир в ЮАР, это не совсем Африка». Для меня это Африка. Но мы все равно будем искать возможность поехать в другие части Африки. Это важно для меня», — цитирует Уайта TNT Sports.

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) состоялся турнир UFC 304. В главном событии вечера американец Белал Мухаммад единогласным решением судей одержал победу над британцем Леоном Эдвардсом и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

Дана Уайт
UFC
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