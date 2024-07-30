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Камару Усман: «Дайте мне Шавката Рахмонова!»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) заявил, что хочет драться за титул в конце этого или начале следующего года. При этом он признает, что ему нужно провести еще один бой, прежде чем биться за пояс.

«Вам нужен «нигерийский кошмар» Камару Усман! Дайте мне возможность провести бой в конце этого или начале следующего года. Я обязательно верну свой пояс в полусреднем весе. Да, я проиграл Леону Эдвардсу, но люди склонны быстро забывать. Они забывают, что я выигрывал почти 24 минуты этого боя, пока не пропустил удар.

UFC должна организовать мне бой, чтобы показать фанатам, что я вернулся и достоин шанса вернуть свой титул. Для этого пусть моим соперником станет кто-то из топовых бойцов, например, Шавкат Рахмонов или Джек Делла Маддалена», — сказал Усман на Pound 4 Pound.

Хамзат Чимаев (13-0) победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Белал Мухаммад (24-3) победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Камару Усман
UFC
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