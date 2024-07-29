Бикрев: «У Рахмонова есть все шансы на победу в бою с Мухаммадом»

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал исход титульного поединка в полусреднем весе UFC между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом.

Мухаммад одержал победу над Эдвардсом единогласным решением судей и впервые в карьере завоевал чемпионский пояс UFC.

«Это был очень странный бой. Не понял, что хотел сделать Эдвардс и какой у него был план. Белал Мухаммад же проделал стандартную работу. Эдвардс ничего не показал, не этого от него ждали. Думаю, у Шавката Рахмонова есть все шансы на победу в бою с Мухаммадом. Борьба Шавката намного интереснее. Я бы поставил на него в этом поединке», — цитирует Бикрева «РБ Спорт».

В ходе карьеры Мухаммад одержал 24 победы и потерпел три поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. У Рахмонова 18 побед в 18 поединках.