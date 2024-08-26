Президент лиги Open FC Гурьянов заявил, что Вартанян и Грозин смогли бы добиться высот в UFC

Президент лиги Open FC Александр Гурьянов считает, что бойцы смешанного стиля Эдуард Вартанян и Александр Грозин смогли бы добиться высот в UFC, но промоушен проглядел спортсменов.

«Жалко, что UFC их потерял. И радостно одновременно. Почему жалко? Потому что Грозин и Вартанян могли выступать на высоком уровне и там показывать себя. UFC просто проглядел парней. Вартаняну смело можно предложить хороший контракт, а Грозину можно было давно уже дать шанс. А радостно, потому что мы видим этих ребят в России. Они сейчас, по сути, одни из лучших легковесов в стране. Мне приятно видеть, как Армен Гулян вырос из бойца и тренера в главу организации, а Грозин и Вартанян — в топ-бойцов родной страны!» — сказал Гурьянов Metaratings.

23 августа в Санкт-Петербурге в рамках турнира «Наше Дело 85» Вартанян победил Грозина единогласным решением судей. Поединок проходил в рамках полусреднего веса.