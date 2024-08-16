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Представителя Хабиба Нурмагомедова подтвердил, что боец урегулировал все проблемы с задолженностью по налогам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Представитель бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова подтвердил информацию о том, что спортсмен урегулировал ситуацию с задолженностью по налогам с управлением федеральной налоговой службы (ФНС) по Дагестану.

«Налоговые органы не имеют претензий к Хабибу Нурмагомедову. Ситуация урегулирована. Хабиб обжаловал решение в вышестоящих органах, предоставил все требуемые документы, которые не имел возможности предоставить ранее. Ситуация с долгом урегулирована», — сообщил ТАСС представитель Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб полностью закрыл долги перед налоговой. Все его счета разблокировали

Ранее в отношении Хабиба Нурмагомедова было начато исполнительное производство на сумму 79,4 миллиона рублей. По данным Mash, дело было возбуждено 5 июля. С этого момента Нурмагомедову было запрещено покидать территорию России, а судебные приставы приступили к поиску его имущества для последующей конфискации и продажи. На данный момент о статусе этого дела информации нет. Согласно социальным сетям, Хабиб не появлялся в России с мая текущего года.

6 августа судебные приставы наложили арест на имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба на 79 миллионов рублей

Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в звании чемпиона UFC в легком весе.

Источник: ТАСС
Хабиб Нурмагомедов
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