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Сегодня, 19:24

Вице-президент ACA Бадаев: «Мокаев не вернется в UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, готова ли лига подписывать бойцов, которые открыто заявляют, что их задача — попадание в UFC.

«У каждого свои задачи. Если Мухаммад Мокаев и не скрывает, честь ему и хвала, парень максимально честен. Какие проблемы, если у него свои задачи? У нас могут быть свои задачи. Реальность такова, что произойдет то, что суждено. Я могу планировать стать матчмейкером или вице-президентом UFC. Но это же не значит, что я им стану. Правильно? Мы можем планировать, но это не имеет значения, если возвращение в UFC не случится.

Если мы правильно все воспринимаем, он не вернется в UFC, как бы этого ни хотел. Есть принципиальная оценка со стороны UFC, и есть понимание, что он не приносит лиге никаких дивидендов. Он испортил отношение с организацией. Ты не являешься Конором Макгрегором, который может диктовать условия. Ты не являешься Хабибом Нурмагомедовым, который, став чемпионом, сказал, что без Зубайры Тухугова не будет драться на турнире. Ты лишь Мухаммад Мокаев", — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее Мокаев сообщил, что ему поступили предложения от Brave CF, Rizin, PFL, Karate Combat и ACA. Но он планирует выбрать новый промоушен для себя не по размеру гонорара, а по степени удобства для возвращения в UFC.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мухаммад Мокаев
UFC
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