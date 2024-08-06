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Сегодня, 13:35

Источник: судебные приставы арестовали имущество Хабиба на 79 миллионов рублей

Алина Савинова
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судебные приставы наложили арест на имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, в список входят семейный дом Хабиба в Дагестане и шесть автомобилей. Предварительной причиной ареста имущества стал долг россиянина в 302 миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова и закрыла несколько фирм бойца, одна из которых занималась туризмом.

35-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения и одержав 29 побед в ММА.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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