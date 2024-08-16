Менеджер Хабиба назвал раздутой историю с невыплатой налогов в РФ

Ризван Магомедов, менеджер бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал налоговую проверку в адрес своего клиента.

Ранее представитель бойца заявил, что дело с его долгом урегулировано.

По словам Магомедова, речь никогда не шла о неуплате налогов — сторона спортсмена ожидала решение налогового органа и предоставляла всю необходимую документацию. Кроме того, менеджер подчеркнул, что Нурмагомедов не имеет проблем с въездом в Россию.

«Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином. Но, к большому сожалению, историю раздули до великих масштабов», — цитирует Магомедова matchtv.ru.

Ранее в отношении Хабиба Нурмагомедова было начато исполнительное производство на сумму 79,4 миллиона рублей. По данным Mash, дело было возбуждено 5 июля. С этого момента Нурмагомедову было запрещено покидать территорию России, а судебные приставы приступили к поиску его имущества для последующей конфискации и продажи. На данный момент о статусе этого дела информации нет. Согласно социальным сетям, Хабиб не появлялся в России с мая текущего года.

6 августа судебные приставы наложили арест на имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба на 79 миллионов рублей.

Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в звании чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб полностью закрыл долги перед налоговой. Все его счета разблокировали