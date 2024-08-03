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Сегодня, 13:37

Порье изъявил желание подраться с Царукяном за временный пояс UFC

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что ему интересна идея проведения поединка за временный пояс UFC в легком весе против армянина Армана Царукяна.

«Подраться за временный пояс с Царукяном? Да, конечно, это меня интересует. Неизвестно, когда вернется в строй Махачев. Я видел новости, что ему может потребоваться операция.

Посмотрим, в последние годы дивизион легковесов был просто сумасшедшим», — приводит слова Порье MMA Junkie.

Ранее стало известно, что Ислам Махачев из-за травмы может больше не выйти в октагон в 2024 году.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и девять поражений в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Арман Царукян
Дастин Порье
Ислам Махачев
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