Россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и представитель Польши Михал Олексейчук проведут поединок на турнире UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бой начнется не ранее 19:50 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби. Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

Магомедову — 30 лет, он провел 13 боев на профессиональном уровне, победив в каждом из них. В предыдущем поединке, который проходил 22 июня, он одолел Антони Троколи из Бразилии на UFC Fight Night.

Олексейчуку — 29 лет, на его счету 19 побед и восемь поражений в профессиональных единоборствах. 2 июня на турнире UFC 302 он уступил Кевину Холланду из США.

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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