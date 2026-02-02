Поединок Евлоева с Мерфи возглавит турнир UFC Fight Night 270 в Лондоне

Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 270, который пройдет в Лондоне 21 марта.

В главном поединке вечера пройдет претендентский бой в полусреднем весе между россиянином Мовсаром Евлоевым и англичанином Лероном Мерфи.

31-летний Евлоев провел 19 боев в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В декабре 2024 года Мовсар победил Алджэмейна Стерлинга единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Мерфи 17 побед и 1 ничья в 18 поединках.

Все бои основного карда UFC Fight Night 270:

Мовсар Евлоев (Россия) — Лерон Мерфи (Англия)

Люк Райли (Англия) — Майкл Асвелл (США)

Майкл Пэйдж (Великобритания) — Сэм Паттерсон (Англия)

Иво Бараневски (Польша) — Остин Лэйн (США)

Роман Долидзе (Грузия) — Кристиан Лерой Данкан (Англия)

Кертис Кэмпбелл (Англия) — Дэнни Силва (США)