Восстановление Петра Яна после операции займет несколько месяцев

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вынужден будет пропустить несколько месяцев после операции на пояснице.

«Петр перенес операцию на пояснице, которая беспокоила его в последнем поединке. Восстановление займет несколько месяцев», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

Последний раз Ян выходил в октагон 7 декабря, когда одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и завоевал чемпионский пояс.

Сообщается, что россиянин будет готов к реваншу с Двалишвили в июле или августе 2026 года.

На счету 32-летнего Яна 20 побед при 5 поражениях в ММА.