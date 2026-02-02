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2 февраля, 11:22

Восстановление Петра Яна после операции займет несколько месяцев

Ана Горшкова
Корреспондент

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вынужден будет пропустить несколько месяцев после операции на пояснице.

«Петр перенес операцию на пояснице, которая беспокоила его в последнем поединке. Восстановление займет несколько месяцев», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

Последний раз Ян выходил в октагон 7 декабря, когда одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и завоевал чемпионский пояс.

Сообщается, что россиянин будет готов к реваншу с Двалишвили в июле или августе 2026 года.

На счету 32-летнего Яна 20 побед при 5 поражениях в ММА.

Источник: ТАСС
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Петр Ян
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