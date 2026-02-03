Рахмонов исключен из рейтинга полусреднего веса UFC

UFC исключил непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего веса (до 77 кг).

Свой последний поединок спортсмен провел 7 декабря 2024 года против ирландца Иэна Гэрри. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год. 1 февраля Рахмонов сообщил, что перенес повторную операцию на колене и его возвращение в октагон откладывается.

Рахмонов занимал вторую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Титул чемпиона в данной весовой категории на данный момент принадлежит россиянину Исламу Махачеву.