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3 февраля, 12:31

Рахмонов исключен из рейтинга полусреднего веса UFC

Алина Савинова

UFC исключил непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего веса (до 77 кг).

Свой последний поединок спортсмен провел 7 декабря 2024 года против ирландца Иэна Гэрри. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год. 1 февраля Рахмонов сообщил, что перенес повторную операцию на колене и его возвращение в октагон откладывается.

Рахмонов занимал вторую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Титул чемпиона в данной весовой категории на данный момент принадлежит россиянину Исламу Махачеву.

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Шавкат Рахмонов
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