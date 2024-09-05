Пиратский стриминг-сервис ответил Дане Уайту: «Давай же, приди и арестуй нас»

Представители одного из крупнейших пиратских стриминг-сервисов Streameast News Network (SNN) ответили главе UFC Дане Уайту, который заявил, что он успешно борется с пиратскими трансляциями, предпочитая отправлять «тех, кто крадут трансляции», в тюрьму.

«Давай же, Дана, приди и арестуй нас, — написали представители SNN в соцсети X. — Существует различие между бесплатным и доступным. Хотя состояние Даны Уайта оценивается более чем в полмиллиарда долларов, его бойцы вынуждены оплачивать медицинские услуги самостоятельно. Это разумное решение. Настало время вернуть деньги фанатам, а спортсменам — платить более высокую зарплату».

UFC ведет активную борьбу с пиратскими трансляциями и подает судебные иски как против отдельных стримеров, так и против платформ, которые позволяют незаконно транслировать ее мероприятия.